Raquel reúne-se com Maria das Dores e o assunto é os filhos!

Ontem às 23:05

Em «Para Sempre», Maria das Dores (Patrícia Tavares) tenta contactar Bento (Luís Esparteiro) mas sem sucesso, Raquel (Laura Galvão) chega e ela fica logo chateada. Raquel avisa que está ali para falar dos filhos dela com Alcino (Rui Melo) e tem um contrato com alguns pontos para ela ver. Maria das Dores fica pasmada com o calhamaço.