Há 2h e 53min

No «Congela», os concorrentes Bruno de Carvalho, Diogo Amaral e Tiago Teotónio Pereira, cada um a representar a sua respetiva equipa, enfrentam um novo desafio: um queijo é colocado no centro do estúdio e a seguir entram uns ratos. O ator Tiago Teotónio Pereira mostra-se aterrorizado.