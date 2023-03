Raul desmaia a exibir-se para Dora

Há 1h e 41min

Em «Quero é Viver», Dora (Inês Aguiar) passa com Lili (Filipa Pinto) e Raul (Isaac Alfaiate) começa a exibir-se para ela, mas atrapalha-se com a bola e dá um grande trambolhão no chão e desmaia.