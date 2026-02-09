Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
A Sentença

Recebeu dois salários... e não quis devolver o que não lhe pertencia

Ontem às 16:07
Recebeu dois salários... e não quis devolver o que não lhe pertencia - TVI

Em «A Sentença», João Patrício apresenta o caso «Prémio imaginário». Um erro no processamento salarial levou Bruna a receber, além do seu ordenado, o vencimento de um colega. A assistente administrativa acreditou tratar-se de um prémio de produtividade e acabou por gastar o dinheiro. Quando a empresa de telecomunicações detetou a falha e pediu a devolução do valor, Bruna recusou, alegando nunca ter sido reconhecida pelo seu desempenho e considerando o montante uma compensação justa. Débora, responsável pela equipa, garante que Bruna foi informada do engano e, ainda assim, decidiu ficar com um valor que sabia não lhe pertencer, acusando-a também de ter causado prejuízos à empresa através de uma publicação considerada falsa e difamatória nas redes sociais.

A Sentença

15:34

Tio deixa quase toda a herança à sobrinha com quem tinha relação secreta... Filha conteste

A Sentença
Há 1h e 12min
16:47

Grávida, ela não quer ser mãe, ele exige a paternidade...e o divórcio!

A Sentença
5 fev, 16:54
23:20

Humor reprovado - A piada que custou um contrato de trabalho ao humorista

A Sentença
29 jan, 16:08
10:55

De amigos a rivais: a guerra dos sabonetes

A Sentença
27 jan, 17:11
18:04

O caso que está a dar que falar - Patrão processa genro por faltar ao trabalho para salvar o filho prematuro

A Sentença
26 jan, 15:43
Mais A Sentença

Mais Vistos

Deixou a televisão, vive dividido entre Portugal e o estrangeiro e abraçou um desafio totalmente diferente

Novelas
Ontem às 16:21
1

Que pai babado! José Carlos Pereira mostra momento único com os filhos

Festa é Festa
17 abr 2023, 10:24
2

O pior aconteceu: Fábio e Liliana deixaram os fãs em choque com decisão inesperada

1ª Companhia
Hoje às 09:32
3

Instrutor Marques mostra imagem rara da família. Conheça os pilares do militar

1ª Companhia
Hoje às 10:37
4

Quem é Bruno Marques, o instrutor que está a fazer sucesso na 1ª Companhia?

1ª Companhia
19 jan, 12:54
5

Do Secret Story para a vida: as primeiras imagens da nova casa de Liliana Oliveira e Fábio Pereira

1ª Companhia
1 fev, 20:17
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

1ª Companhia adere a “trend” mais viral do momento. E as fotos dos militares são um autêntico fenómeno

1ª Companhia
Hoje às 11:42

Quase não falou durante a entrevista, mas no fim disse algo que deixou Cristina Ferreira emocionada

Dois às 10
Hoje às 12:37

«Isto é só o começo»: Noivo de Maria Botelho Moniz vive momento de grande ansiedade e faz revelação

Novelas
Há 2h e 37min

Novo amor? Este é o detalhe que denunciou Joana Diniz

1ª Companhia
Hoje às 12:42

Fora do «Secret Story», Pedro Jorge e Marisa vivem um dos dias mais especiais em família

Dois às 10
Hoje às 11:12

Como o tempo passou. Cláudio Ramos partilha fotos antigas e há um detalhe que salta à vista

Dois às 10
Hoje às 11:26

TVI PLAYER

Amor à Prova: Ciúmes consomem Sara em momento crítico

Amor à Prova
Ontem às 22:45

Hilariante. Filipe Delgado protagoniza mais um momento de chorar de rir com o Instrutor Andrade

1ª Companhia
Hoje às 11:10

Terra Forte: Desesperada, Maria de Fátima é obrigada a pedir ajuda

Terra Forte
Ontem às 23:05

Que zonas do país vão ser mais afetadas pelo rio atmosférico?

CNN Meio Dia
Há 2h e 28min

Amor à Prova - Surge um grande problema que deixa o transplante de Nico em risco

Amor à Prova
6 fev, 21:50

Dois às 10 - Celebramos o aniversário do juiz Hélder Fráguas

Dois às 10
Hoje às 09:50
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Intuição - Veja o episódio aqui

Intuição
Há 32 min

Tio deixa quase toda a herança à sobrinha com quem tinha relação secreta... Filha conteste

A Sentença
Há 1h e 12min

TVI - Em cima da hora - 10 de fevereiro de 2026

TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00

TVI Jornal - 10 de fevereiro de 2026

TVI Jornal
Hoje às 12:58

“A Sentença” faz história com 1000 casos resolvidos… e o público pode assistir ao vivo

Hoje às 12:14

Últimos minutos de entrevista marcam momento emotivo com Cristina Ferreira e convidado

Dois às 10
Hoje às 12:05
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima bate em Rosinha e fica metida em problemas

Novelas
Hoje às 10:50

Exclusivo «Amor à Prova»- «Eu sou apaixonado por ti»: Bruno declara-se a Sara

Novelas
Hoje às 09:01

Deixou a televisão, vive dividido entre Portugal e o estrangeiro e abraçou um desafio totalmente diferente

Novelas
Ontem às 16:21

Há uma ligação inesperada entre Simão Biernat, pai de Nico de «Amor à Prova», e Maria Sampaio

Novelas
Ontem às 16:11

«Pai sofre»: Pedro Bianchi Prata vive aventura noturna ao lado filho Vicente

Novelas
Ontem às 15:22

Vem aí em «Amor à Prova»: Sara perde a paciência com São enquanto Cris levanta novas suspeitas

Novelas
Hoje às 10:22