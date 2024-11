Rececionista de hotel montou um esquema ilícito onde alugava os quartos à hora

Hoje às 14:52

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do segundo caso que marca o programa da tarde «Sem Registo».

Em estúdio, recebemos Fernanda Castro e Aurora Gonçalves. Fernanda tem um pequeno hotel, habitualmente ocupado por estrangeiros em regime de pequeno-almoço. As restantes refeições dos hóspedes são feitas pelo restaurante no piso térreo que está arrendado à mulher do antigo rececionista do hotel. Ele foi despedido depois de ter sido apanhado num esquema ilícito de agendamento de quartos à hora. Fernanda perdeu a confiança no casal e quer agora desfazer também o arrendamento do restaurante.

Ouvimos ambas as partes e ficamos a conhecer todos os detalhes deste caso.

