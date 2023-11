Receita de Joana Barrios: Caril de camarão

Há 2h e 6min

No Dois às 10, o almoço de Cristina Ferreira e Cláudio Ramos é preparado pela nossa querida amiga Joana Barrios! Caril de camarão é o prato preferido da mãe de Joana. Vai certamente impressionar os nossos apresentadores.

CARIL DE CAMARÃO

Ingredientes

✓ 800g de camarão fresco

✓ 1 pacote de creme de coco

✓ Óleo de coco q.b.

✓ Água q.b.

✓ Sal q.b.

✓ Coentros frescos

✓ 1 cebola

✓ 1 colher de chá de sementes de cominhos

✓ 1 colher de chá de sementes de coentros

✓ 1 colher de chá de açafrão

✓ 1 colher de sopa de pasta de tamarindo

✓ 1 folha de lima Kaffir

✓ ½ molho coentros frescos

✓ 1 dente de alho

✓ Pimenta

✓ Folhas de caril frescas

✓ Sumo de 1 lima

✓ 1 malagueta

✓ 1 pedaço pequeno de gengibre

✓ 2 latas de leite de coco

✓ A pasta de caril

✓ Caldo da cozedura do lavagante

Confeção:

Comece por tratar do camarão: coza-o num tacho com abundante água a ferver, apenas temperada com um punhado de sal; retire da água, deixe arrefecer e descasque o camarão; conserve a água da cozedura;

De seguida trate de confeccionar a pasta de caril: aqueça uma frigideira e introduza-lhe as sementes de cominhos, coentros e a pimenta preta; aqueça-as apenas e retire-as para um almofariz ; combine então a pasta de tamarindo, a folha de lima Kaffir, as folhas de caril frescas, os coentros frescos ligeiramente picados, o sumo de lima e o alho. Esmague muito bem até obter uma pasta; reserve;

Corte a malagueta em fatias e rale o gengibre para um tacho largo com um pouco de óleo de coco e a cebola picada finamente; deixe refogar até que a cebola comece a ficar translúcida; Mexa bem e adicione a pasta de caril, directamente do almofariz; envolva e adicione por fim o leite de côco; baixe o lume e tape o tacho; deixe levantar fervura. Adicione uma ou duas conchas da água da cozedura do camarão e torne a deixar levantar fervura;

Pode, se lhe apetecer, passar o camarão por um pouco de óleo de côco, para o tostar.

Com a ajuda de um passador, coe o caldo do caril; para uma cremosidade extra, adicione o creme de côco e deixe voltar a ferver;

Sirva com o arroz no centro prato, o camarão por cima e finalize com o molho. Guarneça com alguns coentros frescos.