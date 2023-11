Receita: Lasanha vegetariana de Teresa Horta Colaço

Hoje às 11:16

No Dois às 10, Teresa Horta Colaço partilha uma receita fácil de lasanha de vegetais.

RECEITA DO DIA: Lasanha de vegetais com molho bechamel vegan

Ingredientes salteado de vegetais:

2 cenouras

1 pimento vermelho

Uma courgete

1 alho francês

2 dentes de alho

1 colher de sopa do meu tempero «Amazing Vegetables»

Azeite qb para saltear

Ingredientes molho bechamel vegan:

500 gr de bebida vegetal de soja (ou amêndoa)

500 gr courgete descascada

2 cs de amido de milho

80 gr de azeite ou manteiga

Pimenta

Noz moscada

1 colher de chá de Sal

PREPARAÇÃO:

1. Cortar os vegetais bem fininhos e saltear tudo junto por 8 minutos em lume alto

2. No fim, juntar a courgete, sal e temperos e desligar o lume

3. Para o molho bechamel fingido, cozer a courgete sem pele com a bebida de soja

4. Quando estiver bem macia adicionar o amido de milho e os restantes ingredientes e triturar até que fique cremoso.

Para montar, não há segredos: Uma camada de massa, uma de vegetais , umas colheres de molho de tomate e umas colheres de molho bechamel . Repetir e finalizar com o vosso queijo preferido e com o que sobrar do molho bechamel. Levar tapado com alumínio ao forno até que a massa esteja macia.

Finalizar uns minutos destapado para gratinar.

