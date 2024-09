Recentemente, Liliana descobriu um dom: vê coisas e sente presenças. A ex-concorrente confessa: «Tenho medo»

Há 3h e 5min

No Goucha, recebemos Liliana Gonçalves, a primeira concorrente expulsa da «Casa dos Segredos». A nossa convidada emociona-se ao falar da sua mãe, que decidiu salvar a filha em seu detrimento. Liliana sobreviveu e a mãe também, mas ficou com sequelas por ter nascido prematura e com apenas 800 gramas. Liliana recorda o momento da sua vida em que passou por uma grave depressão, provocada pela pressão que sentia na ginástica acrobática. A nossa convidada fala-nos do seu «dom espiritual» que descobriu há pouco tempo que tinha, e revela que isso a «assustou». A ex-concorrente fala-nos em «privilégio» por sentir algo que a maioria das pessoas não sente, no que toca ao seu «dom espiritual».