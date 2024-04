Há 2h e 6min

No «Goucha», recebemos Miguel Ângelo, vocalista da banda Delfins. O nosso convidado fala-nos da origem do seu nome e partilha connosco algumas das suas memórias de infância e os sonhos de menino do vocalista dos Delfins. O artista revela que herdou do pai a paixão pelas artes e fala-nos do seu caminho académico.