Recorda-se do momento em que Nelson Évora deixou o país de boca aberta com este anúncio no "Dança com as Estrelas"?

Há 1h e 20min

No “Parabéns, TVI”, celebramos a vitória inesquecível de Nelson Évora na quarta edição de “Dança com as Estrelas”, em 2024. Desde os primeiros passos em palco, o atleta olímpico mostrou que o talento lhe corre nas veias — e não apenas no desporto. Semana após semana, conquistou jurados e público com garra, elegância e uma surpreendente versatilidade, provando que a determinação que o levou ao topo do atletismo também brilha na pista de dança. Uma vitória merecida que confirma: quando há paixão e entrega, o palco é apenas mais uma meta a superar.