Recorda-se do momento mais marcante do Big Brother 1? - O pontapé do Marco!

Há 1h e 33min

No «Dois às 10», recordou-se o episódio polémico em que Marco agrediu fisicamente Sónia no «Big Brother». Cristina Ferreira, Célia e Telmo reagiram à situação e partilharam as suas opiniões sobre o que aconteceu no programa. Célia diz que foi uma situação infeliz, mas reveladora da essência humana e dos efeitos da pressão e do confinamento. Telmo explicou como a experiência de viver confinado por meses distorce a perceção do tempo e intensifica as emoções. Saiba mais em TVI Player