Recordámos a vinda de Graciete ao «Dois às 10»: «Bato de frente para o chão, parto os dentes e a boca abre»

Hoje às 11:40

No «Dois às 10», recordamos a participação de Graciete Lima no programa, onde relata ter sido vítima de violência doméstica, relembrando o dia em que perdeu os dentes após mais um episódio de violência. Revivemos também o momento em que o Dr. João surpreende Graciete com a sua disponibilidade para ajudar a recuperar seu sorriso. Recebemos o médico dentista João Espírito Santo em estúdio, que recorda o momento em que recebeu Graciete na clínica.