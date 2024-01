Recorde as discussões mais marcantes de Francisco Monteiro: «Chamarem-me leitão era um situação que não ia deixar cair»

Há 2h e 33min

No «Dois às 10», chegou o momento da entrevista com o grande vencedor do Big Brother. Francisco Monteiro vê as imagens dos confrontos que teve dentro da casa mais vigiada do país. O vencedor entrou em confronto com praticamente todos os colegas. O nosso convidado recorda a situação em que o chamaram de «leitão». Ossaman, André e Zé Pedro foram alguns dos concorrentes com quem mais teve atritos.