Há 1h e 13min

No «Dois às 10», celebramos o aniversário de três anos do programa com muita festa, música e surpresas reservadas para si. Recebemos Maria Botelho Moniz, que nos vai fazer companhia esta manhã. Recorde-se que a apresentadora foi mãe do pequeno Vicente no passado mês de novembro. Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz são surpreendidos pelos seus momentos mais engraçados ao longo dos três anos do programa.