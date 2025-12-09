Recorde quebrado- Este foi o valor angariado durante «Há Festa no Hospital»

Há 2h e 23min

Não perca o momento da grande revelação do resultado final da emissão especial «Há Festa no Hospital» da TVI.

Graças à generosidade de todo o país, a emissão quebrou o recorde de angariação de fundos, ultrapassando a incrível marca de 150 MIL EUROS!

Este evento solidário garante a compra de material e equipamentos cirúrgicos vitais, destinados a reforçar as áreas de neurocirurgia pediátrica e gastroenterologia pediátrica do Hospital Dona Estefânia. Os fundos também vão servir para equipar uma nova ala de transplante pediátrico, reforçando o compromisso com a melhoria das condições médicas para os mais jovens.