Recuamos a 1996... Quem se recorda da banda «Tentações»? Veja o antes e depois

Há 2h e 16min

No «Dois às 10», recebemos os membros da banda «Tentações». Há vinte e cinco anos terminou o percurso de uma das girlsband mais populares de sempre em Portugal. Na década de noventa, um grupo de cinco jovens mulheres estreava um projeto no qual deram "Entrega Total" Percorreram todo o país, subindo inúmeros palcos onde esperava por elas uma legião de fãs a perder de vista. "Hey DJ" foi outro dos maiores êxitos do grupo, tendo sido também elas "rainhas" da música nacional!. Hoje, no «Dois às 10"» recordamos e reunimos pela primeira vez após vinte e cinco anos as "Tentações".