Recuamos aos tempos áureos de Aurélio com as mulheres

Há 2h e 42min

Em «Festa é Festa», Aurélio (Manuel Marques) continua a descrever a maravilha que é Quina (Maria Rueff) e Teixeira (Rui Melo) tenta lidar com aquilo. Aurélio gostava de voltar a ser jovem e apaixonar-se por uma mulher cada dia. Teixeira acha que ele tem medo do compromisso. Aurélio recorda o quão bombado era e como as mulheres ficavam malucas com ele. Teixeira começa a imaginar. Aurélio pede ajuda a Teixeira para deixar de estar apaixonado.