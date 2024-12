Há 3h e 6min

Esta terça-feira, 10 de dezembro, no segmento da crónica social do programa «Bom dia Alegria» do V+ TVI, damos conta de todas as novidades da vida dos famosos. Jaciara Dias e Pedro Caldeira comentam a aproximação do filho de Pinto da Costa ao ex-presidente do Futebol Clube do Porto.