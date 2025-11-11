Reencontro fatal: O gesto de carinho que acabou em tragédia

Há 1h e 44min

Em «A Sentença», João Patrício apresenta o caso «Cena de Amor». Lia, atriz com experiência em cinema e teatro, aceitou protagonizar um filme depois de ler o guião inicial e assinou contrato, iniciando ensaios e gravações em Lisboa e Cabo Verde. O conflito surgiu quando o realizador alterou o guião e transformou uma cena amorosa numa sequência que exigia nudez, algo a que a atriz nunca tinha consentido. Lia recusou, defendendo que não pode ser obrigada a expor o corpo contra a sua vontade, enquanto o produtor, Alfredo, a acusa de incumprimento e exige uma indemnização pelos alegados prejuízos. Sem ceder à pressão, Lia recorre ao tribunal para contestar a rescisão, afirmar que a nudez não é essencial e garantir que não devolverá o dinheiro já recebido nem pagará qualquer compensação.