Reformado do exército atira granada à mulher em frente à neta de 12 anos

Há 1h e 9min

No «Dois às 10», Bruno Caetano, repórter TVI, partilha os detalhes do crime que terá acontecido em Pendão, Queluz. O agressor, de 69 anos, terá afirmado à polícia que queria acabar com a própria vida.