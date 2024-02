Regina avança com plano e consegue dar a volta a Simone

Há 1h e 38min

Em «Cacau», Regina (Christina Fernandes) diz a Simone (Alexandra Lencastre) que devia pensar em alguém que esteja permanentemente com Justino para assim não serem apanhadas de surpresa se ele acordar e ouvir mais do que deve. Simone concorda, dando aval a Regina para contratar essa pessoa que ela diz conhecer. Sal continua a fazer segredo a Rui do que foi fazer à rua. Anita surge a acusá-la de ter tentado matar Cacau. Simone e Rui olham espantados para Sal.