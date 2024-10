Há 1h e 14min

Em «Cacau», Regina (Christine Fernandes) entra exaltada em casa, dizendo a Valdemar (Vitor Hugo) estar desolada com a história de Tiago (José Condessa) poder não amar Cacau (Matilde Reymão), referindo que aquela gravação que Marco (Diogo Amaral) lhes mostrou prova claramente isso. Regina deita-se no sofá a tentar acalmar-se. Valdemar olha preocupado para uma mancha de sangue a aflorar na zona do baixo-ventre da irmã.