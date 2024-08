Regina confronta Sal: «Não era destruir a sua mãe que você queria?»

Há 1h e 52min

Em «Cacau», Jaime (Sérgio Praia) assegura a Regina (Christine Fernandes) que não sabia das saídas do irmão a esse clube noturno e sugere que Salomão (Paulo Pires) talvez saiba mais, já que ele era mais próximo de Justino (António Capelo) e Mário. Sal (Carolina Amaral), lembrando das dificuldades enfrentadas com Simone (Alexandra Lencastre) quando foram expulsas de casa, diz agora perceber que Simone pode esconder muitas coisas do passado.