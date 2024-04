Há 57 min

Em «Cacau», Regina (Christine Fernandes) olha muito emocionada para Cacau (Matilde Reymão) que a vê como uma mãe como ela, estando sempre a seu lado a protegê-la. Falam do bebé de Cacau e de como ela acertou que ia mesmo ter um rapaz. Marco (Diogo Amaral) chega com mais uma prenda para o bebé. Cacau e Marco olham constrangidos para Regina a comentar que eles agem como se Marco fosse o pai do bebé.