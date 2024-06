Há 2h e 48min

Em «Cacau», Filó (Sofia Nicholson) e Regina (Christine Fernandes) chegam à zona do incêndio, vendo Pitty (Ludy Guimarães) no meio das chamas, conseguindo tirá-la dali mesmo a tempo. Filó pergunta por Kenny (Rafael Medrado), com Regina a ver que ele morreu na explosão. O vento muda de direção, com ambas a concordar terem de sair já dali.