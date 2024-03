Há 9 min

Em «Cacau», Regina (Christine Fernandes) diz a Valdemar (Vitor Hugo) achar que Lola (Ana Bustorff) se quer encontrar com ela a pedido de Justino (António Capelo), não indo comparecer. Guto e Pitty contam-lhes que Cacau se foi encontrar com Marco, dizendo acharem que Cacau gosta mesmo dele. Regina e Valdemar saem aflitos com a novidade de afinal Pipa estar em Portugal e ter marcado um encontro com Cacau. Guto e Pitty olham-se confusos.