Há 1h e 20min

Em «Cacau», Regina (Christine Fernandes) e Valdemar (Vitor Hugo) pensam intrigados o que terá acontecido para Quim e Filó (Sofia Nicholson) terem só uma filha mais velha se Cacau for a filha dela com Justino. Regina fica abalada por Valdemar alertar também haver a hipótese de Justino ter tido uma filha com Filó.