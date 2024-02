Há 1h e 38min

Em «Cacau», Regina (Christine Fernandes) faz menção de seguir disparada para a porta para ir já falar com Cacau (Matilde Reymão) e explicar por que a abandonou, mas Valdemar (Vitor Hugo) puxa-a a dizer que ela tem de fazer as coisas com calma. Valdemar diz a Regina ser óbvio que Quim (Paulo Calatré) e Filó (Sofia Nicholosn) lhe mentiram e por algum motivo ficaram com a filha dela.