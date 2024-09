Há 58 min

Em «Cacau», Valdemar (Vitor Hugo) fica surpreso por Sal (Carolina Amaral) contar que Susana (Isabel Figueira) continua com Rui (Nuno Pardal), dizendo que isso é muito estranho por ela ter recebido e lido a mensagem com a fotografia que mandou de Simone (Alexandra Lencastre) e Rui a beijarem-se. Sal diz a Valdemar ir apurar o que aconteceu para Susana continuar com Rui, mesmo tendo visto a fotografia dele e Simone a beijarem-se.