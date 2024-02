Há 2h e 27min

Em «Cacau», Regina (Christine Fernandes) diz a Valdemar (Vítor Hugo) que já decidiu que não vai já revelar a Cacau (Matilde Reymão) que é mãe dela, referindo que concorda com ele ser melhor fazer as coisas com calma. Cacau lastima-se a Regina que tem a vida virada do avesso, não sabendo em quem confiar. Regina abraça-a a dizer-lhe ter a certeza que ela vai dar a volta por cima. Cacau sorri reconfortada.