Rejeição: Filho de Maria recusa aproximação e revela infância traumática

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No «Momento Certo», Maria, de 77 anos, vive com o medo de partir sem voltar a abraçar o filho mais velho, a quem não vê há 15 anos. O que começa como um apelo desesperado de uma mãe idosa e de uma irmã consumida pela culpa, transforma-se num confronto doloroso com a realidade. Ao ser contactado, o filho quebra o silêncio com uma resposta avassaladora: recusa a aproximação, revelando uma infância traumática e a mágoa de ter crescido sem apoio. É o retrato de uma família dividida entre o desejo de perdão e as cicatrizes de um passado que o tempo não conseguiu apagar.