Rejeitada duas vezes - A resposta cruel da mãe que abandonou a filha há 30 anos

Há 2h e 14min

Em «Momento Certo», aos 38 anos, Maria Isabel decidiu que era tempo de transformar a incerteza em verdade. Movida pelo desejo visceral de dizer "Sou tua filha" e olhar nos olhos da mulher que lhe deu a vida.

O mistério foi desvendado, mas o desfecho foi devastador. Encontrada a viver com um novo companheiro, a progenitora não trouxe o abraço esperado, mas sim a rejeição final. De forma fria e cortante, a mãe de Maria Isabel recusou-se a falar ou a saber da filha, fechando a porta a três décadas de esperança.