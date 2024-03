Há 1h e 10min

No «Goucha», recebemos Iolanda, vencedora do Festival da Canção 2024. Revemos imagens da artista com 14 anos a participar no programa «Uma Canção Para Ti». O nosso apresentador questiona a cantora sobre os vários 'nãos' que já recebeu em outros programas de talentos. Iolanda fala-nos desse impacto dos 'nãos' no seu percurso profissional e artístico.