Há 3h e 58min

Em «Queridos Papás», Angelina (Marisa Cruz) diz a Zé Miguel que Xavier (Tiago Teotónio Pereria) cancelou o jantar com ela, com Zé Miguel a picar a dizer que isso prova mais uma vez que Xavier não é homem para ela. Xavier surge disparado, ficando em choque por ver Angelina a jantar com Zé Miguel, saindo muito desiludido com ela. Angelina fica desolada enquanto Zé Miguel sorri satisfeito.