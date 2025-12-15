Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Remédio Santo - 15 de dezembro de 2025

Hoje às 03:35
Remédio Santo - 15 de dezembro de 2025 - TVI

A expulsão do Secret Story que está a pôr Portugal a falar: Veja quem já não chega à final

Secret Story
Hoje às 00:26
A espera terminou! Esta foi a concorrente expulsa da semana

Secret Story
Hoje às 00:23
O antes e depois de Jacques Costa: Veja como está a ex-concorrente do Big Brother 2024

Secret Story
13 dez, 15:15
A opinião de Bruna Gomes que está a dar que falar: comentadora dá murro na mesa

Secret Story
Ontem às 23:16
Ana é um fenómeno das redes sociais e tem fotografias de cortar a respiração. Veja-as aqui

Secret Story
1 out, 09:29
Como nunca a viu: Marisa perde a cabeça com Liliana e Pedro vê-se obrigado a agarrá-la

Secret Story
Hoje às 02:00
Esta foi a última vez que o botão tocou na casa: Fábio acerta no segredo de Marisa e o casal já não tem nada a esconder

Secret Story
Hoje às 01:03

A mensagem da irmã de Fábio para Liliana que poucos esperavam ouvir

Dois às 10
Há 1h e 37min

Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima toma decisão surpreendente e vira a família a seu favor

Novelas
Há 1h e 23min

Apaixonei-me pela melhor amiga da minha mulher: «Não consegui controlar-me...»

V+ TVI
Ontem às 09:27

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy não esconde mais, declara-se a Flor e promete lutar por ela

Novelas
Há 1h e 59min

Em chamas: tensão explode entre Marisa e Liliana e obriga a Voz a intervir

Secret Story
Hoje às 02:02

Beijos, carícias e declarações de amor: Pedro e Marisa mais unidos do que nunca

Secret Story
Hoje às 02:57

Com receio de perder apoiantes, Fábio desabafa e recebe apoio da namorada

Secret Story
Hoje às 02:39

A arder. Pedro perde a cabeça e Liliana levanta-se: «Não falas dos meus filhos»

Secret Story
Hoje às 01:20
Cláudio Ramos apela para que votem em Liliana: “Se gostam de mim, é a Liliana que têm de salvar”

Dois às 10
Há 17 min

Cláudio Ramos apoia concorrente do “Secret Story 9”: “Estou a rezar para que não saia na próxima semana”

Dois às 10
Há 34 min

Cristina Ferreira revela pormenores da noite de Pedro e Marisa: “Dormiram juntos”

Dois às 10
Há 40 min

Gonçalo Quinaz indigna-se com opinião de Cinha Jardim sobre Liliana: “Estou a ver um contrassenso”

Dois às 10
Há 42 min

Cinha Jardim enche Liliana de críticas: “Não gosto da rapariga”

Dois às 10
Há 43 min

Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima toma decisão surpreendente e vira a família a seu favor

Novelas
Há 1h e 23min

Vem aí «A Protegida»: Anita perde a paciência e enfrenta Héctor sem piedade

Novelas
Há 55 min

«Aconteceu uma coisa...» Inesperado encontro com desconhecida deixa Jéssica Athayde preocupada

Novelas
Ontem às 08:42

«Decidi fazer algumas perguntas ao meu pai»: Agir partilha momento histórico ao lado do pai

Novelas
13 dez, 08:35

Marta Andrino surpreende Frederico Amaral e deixa-o sem palavras

Novelas
Ontem às 17:10

Exclusivo «Terra Forte»: Sammy revela a Maria de Fátima que a ama a ela e a Flor

Novelas
Ontem às 09:21