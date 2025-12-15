TVI PLAYER
Remédio Santo - 15 de dezembro de 2025
Hoje às 03:35
08:21
A expulsão do Secret Story que está a pôr Portugal a falar: Veja quem já não chega à final
Secret Story
Hoje às 00:26
1
A espera terminou! Esta foi a concorrente expulsa da semana
Secret Story
Hoje às 00:23
2
O antes e depois de Jacques Costa: Veja como está a ex-concorrente do Big Brother 2024
Secret Story
13 dez, 15:15
3
01:18
A opinião de Bruna Gomes que está a dar que falar: comentadora dá murro na mesa
Secret Story
Ontem às 23:16
4
Ana é um fenómeno das redes sociais e tem fotografias de cortar a respiração. Veja-as aqui
Secret Story
1 out, 09:29
5
01:51
Como nunca a viu: Marisa perde a cabeça com Liliana e Pedro vê-se obrigado a agarrá-la
Secret Story
Hoje às 02:00
6
Esta foi a última vez que o botão tocou na casa: Fábio acerta no segredo de Marisa e o casal já não tem nada a esconder
Secret Story
Hoje às 01:03
A mensagem da irmã de Fábio para Liliana que poucos esperavam ouvir
Dois às 10
Há 1h e 37min
Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima toma decisão surpreendente e vira a família a seu favor
Novelas
Há 1h e 23min
A espera terminou! Esta foi a concorrente expulsa da semana
Secret Story
Hoje às 00:23
Apaixonei-me pela melhor amiga da minha mulher: «Não consegui controlar-me...»
V+ TVI
Ontem às 09:27
Vem aí em «Terra Forte»: Sammy não esconde mais, declara-se a Flor e promete lutar por ela
Novelas
Há 1h e 59min
Em chamas: tensão explode entre Marisa e Liliana e obriga a Voz a intervir
Secret Story
Hoje às 02:02
A expulsão do Secret Story que está a pôr Portugal a falar: Veja quem já não chega à final
Secret Story
Hoje às 00:26
Beijos, carícias e declarações de amor: Pedro e Marisa mais unidos do que nunca
Secret Story
Hoje às 02:57
Como nunca a viu: Marisa perde a cabeça com Liliana e Pedro vê-se obrigado a agarrá-la
Secret Story
Hoje às 02:00
Com receio de perder apoiantes, Fábio desabafa e recebe apoio da namorada
Secret Story
Hoje às 02:39
A arder. Pedro perde a cabeça e Liliana levanta-se: «Não falas dos meus filhos»
Secret Story
Hoje às 01:20
Cláudio Ramos apela para que votem em Liliana: “Se gostam de mim, é a Liliana que têm de salvar”
Dois às 10
Há 17 min
Cláudio Ramos apoia concorrente do “Secret Story 9”: “Estou a rezar para que não saia na próxima semana”
Dois às 10
Há 34 min
Cristina Ferreira revela pormenores da noite de Pedro e Marisa: “Dormiram juntos”
Dois às 10
Há 40 min
Gonçalo Quinaz indigna-se com opinião de Cinha Jardim sobre Liliana: “Estou a ver um contrassenso”
Dois às 10
Há 42 min
Cinha Jardim enche Liliana de críticas: “Não gosto da rapariga”
Dois às 10
Há 43 min
Remédio Santo - 15 de dezembro de 2025
Remédio Santo
Hoje às 03:35
Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima toma decisão surpreendente e vira a família a seu favor
Novelas
Há 1h e 23min
Vem aí «A Protegida»: Anita perde a paciência e enfrenta Héctor sem piedade
Novelas
Há 55 min
«Aconteceu uma coisa...» Inesperado encontro com desconhecida deixa Jéssica Athayde preocupada
Novelas
Ontem às 08:42
«Decidi fazer algumas perguntas ao meu pai»: Agir partilha momento histórico ao lado do pai
Novelas
13 dez, 08:35
Marta Andrino surpreende Frederico Amaral e deixa-o sem palavras
Novelas
Ontem às 17:10
Exclusivo «Terra Forte»: Sammy revela a Maria de Fátima que a ama a ela e a Flor
Novelas
Ontem às 09:21