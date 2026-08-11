Revelação em «A Madrasta»: Toda a verdade sobre os pais e o passado de João Maria

Há 1h e 22min

Em «A Madrasta», Felícia (Isabel Abreu) promete afastar Leo (Manel Marts) de Beatriz (Catarina Nifo). Carminho (Teresa Tavares) diz que Beatriz já é crescida e pode escolher as suas amizades, mas Felícia não concorda. Renato (Sérgio Praia) pede para falar com Felícia e ela desconfia qual seja o assunto, pois é sempre o mesmo. Renato pede-lhe dinheiro e Felícia tem de lhe dar, para que ele não revele que João Maria (Ruben Simões) é seu filho.