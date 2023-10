Revelação inesperada de Agostinho deixa Aida com um sorriso amarelo!

Há 36 min

Em «Festa é Festa», Agostinho diz que paga tudo do bom e do melhor e ainda vai ser o guia deles. Aida (Ana Guiomar) está a adorar tudo e não percebe onde está a tal questão de que Agostinho falou. Agostinho relembra que continua com o dinheiro bloqueado e terá de ser Aida a adiantar, mas depois paga-lhe tudo. Aida fica com um sorriso amarelo.