Revelação! Saiba quem são os concorrentes da nova edição do «Dança com as Estrelas»

Há 1h e 17min

No «Dois às 10», assistimos à reportagem do evento de lançamento e apresentação da nova edição do «Dança com as Estrelas». Cristina Ferreira e Bruno Cabrerizo são os apresentadores desta 6.ª edição. Conhecemos sete dos onze concorrentes: Bernardo Sousa, Liliana Santos, Ana Guiomar, Tiago Carreira, Ana Malhoa, Luisinha Barosa Oliveira e Raquel Tillo. Quatro concorrentes serão conhecidos apenas na estreia do programa.