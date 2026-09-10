Reviravolta em «A Madrasta»: mãe de Pedro, Carminho e Felícia regressa e revela-se o motivo da sua partida

Há 1h e 39min

Em «A Madrasta», Madalena (Cucha Carvalheiro) vê o filho naquele estado e culpa-se por não ter estado presente. Recorda o momento em que decidiu ir embora, também porque não concordava com a farsa que montaram à volta de Diana (Inês Castel-Branco), e conclui que não correu muito bem.

FLASHBACK — 20 ANOS ANTES: Madalena recorda quando os filhos decidiram inventar que Diana tinha morrido, para proteger Miguel (Bernardo Cascais) e Beatriz (Catarina Nifo) de terem uma mãe assassina. Madalena não concorda com a ideia e informa os filhos que vai trabalhar para África.