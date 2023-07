Revoltada, Bernardina Brito faz desabafo: «Baniram-me… Não sei se é para sempre»

Há 37 min

Bernardina Brito fez um desabafo nas redes sociais, onde se mostrou revoltada por ter sido «banida» de fazer diretos no TikTok.

«Malta, parece que finalmente chegou a minha vez… Baniram-me de fazer lives, não sei se é para sempre ou não. Pelo que me parece acho que sim», começou por revelar.

Bernardina decidiu então criar uma conta secundária e apelou aos seguidores para a continuarem a acompanhar por lá: «Para tentarmos continuar a fazer lives lá… Não sei o que se passou, não estávamos a fazer nada demais, estávamos até a brincar», explicou a ex-concorrente.

No final do vídeo, Bernardina confessou estar «triste» com a situação e partilhou uma captura de ecrã onde aparece a informação do «Acesso à LIVE removido».