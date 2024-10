Revolucionou a empresa do avô e criou o departamento da felicidade - Veja a conversa completa

Há 3h e 52min

No «Dois às 10», recebemos Ricardo Costa, foi o primeiro da família a concluir um curso superior, caminho que o levou a ser líder do Grupo Bernardo da Costa, um negócio que começou por ser de instalações elétrica e que hoje é composto por 11 empresas. Ricardo Costa é uma personalidade de destaque no meio empresarial. É marido da Catarina, pai da Carolina e do Bernardo e irmão do Fernando que teve a infelicidade de perder em 2022, o seu companheiro de vida e dos negócios a quem dedicou o livro «A felicidade é lucrativa».