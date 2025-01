Ricardo quer adotar os pais do amigo que morreu na guerra, mas a filha do casal «não quer ganhar um avô»

Há 1h e 16min

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Filhos do coração».

Ricardo combateu em África e foi numa dessas batalhas que perdeu o maior amigo. Quando regressou a Portugal, aproximou-se da família do jovem, uma ligação que cresceu com o passar dos anos a ponto de Ricardo querer subir a fasquia. O problema é Renata, que quer travar este processo.

Ricardo prometeu ao amigo que se algo de grave acontecesse, iria cuidar dos pais do amigo e partilhou com os mesmos a mesma promessa. Agora, ao ver os progenitores do amigo mais idosos e com problemas de saúde, quer que os mesmos passem a morar com ele.

O problema é que Renata, a filha do casal, apesar de ter acolhido Ricardo como um irmão, não quer permitir o desejo alegando que «não quer ganhar um avô».