Há 2h e 53min

No «Dois às 10», Ricardo partilha como a sua vida mudou radicalmente para cuidar dos pais. Com a mãe a sofrer de Parkinson e bipolaridade, e o pai sem capacidade de fala após uma cirurgia, Ricardo tornou-se o seu principal apoio, assumindo um papel fundamental no seu dia a dia. Um testemunho emocionante sobre os desafios da vida familiar.