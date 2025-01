Há 2h e 47min

Em «Ano Novo Vida Nova», Manuel Luís Goucha entrevista um casal do público: Carina e Ricardo. Conhecemos a história de amor do casal, que namora há 8 anos e tem 2 filhos. No final da conversa, entram as respetivas mães do casal e trazem algo muito especial: um ramo de flores e um anel. Ricardo faz um pedido de casamento em direto, e Carina aceita. Veja o momento emocionante!