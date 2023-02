Ricardo vive com um cancro terminal e receia pela filha: «Provavelmente ela vai ter pai pouco tempo»

31 jan, 12:08

No «Dois às 10», Ricardo Marques conta-nos um pouco da sua vida e sonhos pessoais. Recorda que descobriu que tinha cancro em 2019, mas este cancro passou para os pulmões e espalhou-se. Com a pandemia, as cirurgias foram adiadas e hoje tem uma crónica de morte anunciada.