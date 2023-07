Rita: «A casa já foi reservada»

Há 30 min

Em «Queridos Papás», Alice (Mafalda Marafusta) está a repreender Xavier (Tiago Teotónio Pereira) por ter trazido uma mulher para casa, com Xavier a irritar-se por Rita (Diana Nicolau) se meter ao barulho, contrapondo que ela também está sempre ali metida em casa. Rita acusa Xavier de estar a boicotar as visitas à casa, Xavier olha-a atónito. Roberto acaba por confessar ter sido ele quem tentou impedir que a casa fosse vendida, argumentando que não ficar mais uma vez longe da família. Todos olham espantados para Rita a dizer que alguém com o nick Carol1992 acabou de reservar a casa.