Rita fica destroçada com confissão de Alice: «Vais usar os teus filhos como desculpa para não saíres comigo?»

Há 2h e 12min

Em «Queridos Papás», Alice (Mafalda Marafusta) e Rita (Diana Nicolau) leem a mensagem de Angelina (Marisa Cruz) sobre a festa de despedida de solteira de Sílvia. Alice recusa a Rita que ela vá consigo sob o argumento de não querer que as mães do colégio as vejam juntas.