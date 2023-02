Rita não teria tido a filha, se soubesse que esta iria nascer com uma doença rara, que a faz sofrer

Há 2h e 45min

No «Dois às 10», conhecemos a história do nascimento da pequena Lara Simões. Foi diagnosticada com uma síndrome miasténico e os primeiros sete meses e meio da vida foram passados no hospital. A mãe, Rita, não aceitou bem e nos primeiros dias não quis conhecer a filha. Hoje, Rita já não imagina a vida sem a filha e luta para que Lara tenha todas as condições para uma vida de qualidade.