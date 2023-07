Rita Pereira: «A minha coleção não é para as magras de barriga chapada, é para todos!

29 jul, 12:05

No «Dois às 10», Rita Pereira, atriz, fala do desafio que lançou às seguidoras nas redes e conta-nos como escolheu 13 mulheres de várias idades e estaturas para vestir a sua mais recente coleção de roupa, lança em parceria com a Fusion.