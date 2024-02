Rita Pereira admite reagir a certas 'provocações': «Uma coisa é gozarem, outra coisa é inventarem ou fazerem bullying...»

Há 1h e 57min

No «Goucha», a atriz Rita Pereira fala-nos como reage a provocações, nomeadamente de humoristas e comediantes como Joana Marques, autora do podcast 'Extremamente Desagradável', e explica que às vezes, reage às coisas que dizem sobre si. A atriz revela o conselho mais importante que deu ao elenco jovem da nova temporada de 'Morangos com Açúcar'. Rita Pereira recorda, ainda, que 'chorava imenso' quando lia coisas sobre si, as quais eram mentiras.